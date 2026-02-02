Albero caduto a Torino Centro | danni a cavi elettrici e disagi per gli automobilisti
Un albero è caduto improvvisamente all’incrocio tra corso Re Umberto e via San Quintino, a Torino. La caduta ha provocato danni ai cavi elettrici e ha creato disagi per gli automobilisti che transitavano nella zona. Nessuno si è fatto male, ma la strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre i tecnici intervenivano per rimuovere i rami e riparare i cavi danneggiati. La Polizia municipale ha seguito le operazioni e ha gestito il traffico.
Un albero è improvvisamente caduto, finendo sulla carreggiata, all'incrocio tra corso Re Umberto e via San Quintino a Torino nella tarda serata di ieri, domenica 1 febbraio 2026. Fortunatamente non ci sono stati veicoli né persone coinvolti, anche se è rimasta danneggiata una linea elettrica aerea di Gtt. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dai distaccamenti cittadini e gli agenti della polizia locale, che hanno chiuso al traffico il tratto di corso Re Umberto compreso tra gli incroci con corso Vittorio Emanuele II e corso Matteotti, con qualche disagio per gli automobilisti. Presenti anche i tecnici del settore alberate del Comune.🔗 Leggi su Torinotoday.it
