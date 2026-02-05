Lavori sulla Cilentana | i disagi per gli automobilisti dal 9 febbraio

Da lunedì 9 febbraio, la strada statale 18VAR “Cilentana” chiude alcuni tratti per lavori di asfaltatura. Gli automobilisti devono aspettarsi code e rallentamenti, soprattutto nelle ore di punta. I lavori, che dureranno diverse settimane, comportano deviazioni e disagi per chi viaggia lungo questa arteria principale della zona.

Al via, dal 9 febbraio, lungo la strada statale 18VAR “Cilentana”, l'intervento di nuova pavimentazione, per un investimento complessivo di 4 milioni di euro. Nel dettaglio, per l’esecuzione della prima parte delle attività– fino al prossimo 6 marzo, ad esclusione dei sabati e delle domeniche –.🔗 Leggi su Salernotoday.it

