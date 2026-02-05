Lavori sulla Cilentana | i disagi per gli automobilisti dal 9 febbraio

Da salernotoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì 9 febbraio, la strada statale 18VAR “Cilentana” chiude alcuni tratti per lavori di asfaltatura. Gli automobilisti devono aspettarsi code e rallentamenti, soprattutto nelle ore di punta. I lavori, che dureranno diverse settimane, comportano deviazioni e disagi per chi viaggia lungo questa arteria principale della zona.

Al via, dal 9 febbraio, lungo la strada statale 18VAR “Cilentana”, l'intervento di nuova pavimentazione, per un investimento complessivo di 4 milioni di euro. Nel dettaglio, per l’esecuzione della prima parte delle attività– fino al prossimo 6 marzo, ad esclusione dei sabati e delle domeniche –.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Cilentana Lavori

Fornace Zarattini, al via lavori di asfaltatura in alcune strade. Possibili disagi per gli automobilisti

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Cilentana Lavori

Argomenti discussi: Lavori sulla Cilentana: chiusure e deviazioni dal 9 febbraio al 6 marzo 2026; SS 18 Var Cilentana, chiusure temporanee per lavori: date, tratti interessati e percorsi alternativi; Interventi di manutenzione straordinaria sulla SS 18 Var Cilentana | Dettagli e percorsi alternativi; Cilentana, ancora disagi: lavori nelle gallerie, nuove limitazioni alla circolazione.

lavori sulla cilentana iLavori sulla Cilentana: chiusure e deviazioni dal 9 febbraio al 6 marzo 2026Lavori sulla Cilentana: chiusure e deviazioni dal 9 febbraio al 6 marzo 2026Anas annuncia la chiusura temporanea del tratto tra Omignano e Vallo Scalo sulla SS 18 Var Cilentana per lavori di manutenzione. Ecco le date e i percorsi alternativi ... infocilento.it

lavori sulla cilentana iCilentana, al via lavori nuova pavimentazione: chiusa tratta Omignano-Vallo della LucaniaStampa A partire da lunedì 9 febbraio, lungo la strada statale 18VAR Cilentana prenderanno il via i lavori di nuova pavimentazione, per un investimento complessivo di 4 milioni di euro. Per l’esecuz ... salernonotizie.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.