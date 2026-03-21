Griglia di partenza MotoGP GP Brasile 2026 | Di Giannantonio pole a sorpresa! Scatto Bezzecchi Bagnaia in quarta fila

Nella griglia di partenza del GP Brasile 2026 di MotoGP, il pilota italiano si è aggiudicato la pole position in modo inaspettato, sorprendendo molti. Bezzecchi ha ottenuto un buon tempo nel suo turno, mentre Bagnaia si è posizionato in quarta fila. Le qualifiche del weekend sono state caratterizzate da vari scatti e posizionamenti, con i piloti che hanno affrontato le sessioni di Q1 e Q2.

Il Motomondiale 2026 ha appena visto andare in scena la Q1 e la Q2 valide per le qualifiche ufficiali della MotoGP del GP del Brasile: si è corso all’ Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna, dove, da pochi minuti, è terminato l’assalto alla pole position in vista della Sprint del tardo pomeriggio italiano e della gara in programma domani, domenica 22 marzo. Nella Q1 hanno passato il turno due italiani, ovvero Marco Bezzecchi, primo, e Fabio Di Giannantonio, secondo, entrambi alla Q2, mentre sono usciti di scena altri tre azzurri, ovvero Franco Morbidelli, 15°, Luca Marini, 19°, ed Enea Bastianini, 22°. Nella Q2 sono gli stessi due piloti italiani a svetta, ma questa volta a posizioni invertite: pole position di Fabio Di Giannantonio, primo in 1’17?410, seconda piazza per Marco Bezzecchi, staccato di 0?070. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Griglia di partenza MotoGP, GP Brasile 2026: Di Giannantonio, pole a sorpresa! Scatto Bezzecchi, Bagnaia in quarta fila Articoli correlati Leggi anche: LIVE MotoGP, GP Brasile 2026 in DIRETTA: Di Giannantonio in pole provvisoria, cadono Marquez e Bagnaia, Bezzecchi in seconda fila Griglia di partenza MotoGP, GP Thailandia 2026: Marco Bezzecchi in pole davanti a Marc Marquez, Bagnaia in quinta filaLa qualifica di Buriram ha rispettato le attese della vigilia: Marco Bezzecchi ha trasformato il potenziale mostrato sin dalle prime sessioni nel... Approfondimenti e contenuti su Griglia di partenza MotoGP GP Brasile... Temi più discussi: MotoGP Brasile, Classifica Prove: Zarco batte Marquez, la pioggia beffa il Bez; GP Brasile, i 10 piloti qualificati al Q2 a Goiania; F1 GP Cina: orari Tv, griglia di partenza e scheda del circuito di Shanghai; Kimi Antonelli conquista la pole! Ferrari in 2ª fila, Hamilton precede Leclerc. GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP | Fabio Di Giannantonio in pole position! GP Brasile 2026 Goiânia (21 marzo)Griglia di partenza MotoGp, oggi 21 marzo Fabio Di Giannantonio in pole position per il GP Brasile 2026 a Goiânia al termine delle qualifiche. ilsussidiario.net Griglia di partenza MotoGP, GP Brasile 2026: risultati e classifica qualificheIl Motomondiale 2026 ha appena visto andare in scena la Q1 e la Q2 valide per le qualifiche ufficiali della MotoGP del GP del Brasile: si è corso ... oasport.it La griglia di partenza #SportMediaset facebook #F1, Sprint Race in Cina: l'orario, la griglia di partenza e come vederla in tv e streaming x.com