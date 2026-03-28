grecia 22 migranti morti dopo sei giorni alla deriva arrestati due sospetti trafficanti di 19 e 22 anni

In Grecia, si sono concluse le ricerche sui corpi di 22 migranti morti dopo sei giorni di navigazione alla deriva nel Mar Mediterraneo. I migranti erano partiti dalla Libia a bordo di un’imbarcazione pneumatica, e i loro corpi sono stati ritrovati e gettati in mare. Sono stati arrestati due sospetti trafficanti, di 19 e 22 anni.

Ventidue migranti partiti dalla Libia sono morti dopo sei giorni di navigazione alla deriva a bordo della loro imbarcazione pneumatica nel Mar Mediterraneo e i loro corpi sono stati gettati in mare. Lo hanno riferito i sopravvissuti alla guardia costiera greca. Ventisei persone, tra cui una donna e un minore, la cui nazionalità non è stata specificata, sono state soccorse da una nave dell’agenzia europea Frontex al largo dell’isola greca di Creta, secondo un breve comunicato della guardia costiera. Due sopravvissuti sono stati trasportati in ospedale a Heraklion, sull’isola di Creta. Sulla base delle testimonianze, la guardia costiera ha aggiunto che l’imbarcazione era partita il 21 marzo da Tobruk, città portuale nella Libia orientale, diretta in Grecia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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