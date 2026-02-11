Annie Jr torna a Milano | il musical della CMS Academy al Teatro degli Angeli

Milano si prepara ad accogliere di nuovo Annie Jr. della CMS Academy. Il musical torna sul palco del Teatro degli Angeli il 14 e 15 febbraio. Vent’ giovani attori si alterneranno tra canzoni e balli, sotto la guida delle coreografie di Fiorella Nolis. Una rappresentazione che promette di coinvolgere il pubblico con energia e talento.

La CMS Academy porta in scena Annie Jr. il 14 e 15 febbraio al Teatro degli Angeli: 20 giovani talenti, coreografie di Fiorella Nolis. MILANO – La celebre commedia musicale dedicata all'iconica orfanella dai capelli rossi torna in scena grazie alla Piccola Compagnia della Children's Musical School – CMS Academy di Milano, storica realtà formativa attiva dal 2009 e punto di riferimento per un percorso serio e strutturato di avvicinamento al teatro musicale, ispirato a modalità e standard professionali, pur rimanendo in un contesto educativo. Lo spettacolo andrà in scena al Teatro degli Angeli di Milano (zona Porta Romana), nuovo spazio teatrale cittadino, che condivide la direzione artistica con Gabriele Allevi, Luca Doninelli e Giacomo Poretti, confermandosi come luogo di incontro tra qualità artistica e attenzione al pubblico.

