Cats torna a Milano, portando al Teatro Arcimboldi il celebre musical di Andrew Lloyd Webber. Dal 27 gennaio 2026, gli spettatori potranno immergersi in un mondo di musica, danza e storie di gatti. Un’occasione per riscoprire uno degli spettacoli più amati del teatro musicale internazionale, in una produzione che promette di restare fedele all’originale.

Le luci del TAM Teatro Arcimboldi si accendono sulla magia felina più celebre della storia del teatro musicale. Dal 27 gennaio al 1° febbraio 2026, CATS torna a Milano nella sua versione originale del West End, quella che dal 1981 ha conquistato oltre 77 milioni di spettatori in tutto il mondo. Un ritorno che arriva in un momento simbolico: il 2026 segna il quarantacinquesimo anniversario del musical firmato da Andrew Lloyd Webber, il compositore che ha trasformato le poesie per bambini di T.S. Eliot in un fenomeno globale senza precedenti. Un viaggio dalla Germania a Milano nel segno dell’anniversario. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Cats torna a Milano: il musical di Andrew Lloyd Webber al Teatro Arcimboldi dal 27 gennaio 2026

