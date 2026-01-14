Referendum giustizia Gratteri mette in dubbio i finanziamenti del Sì | Fondazioni pagate coi soldi dei ministeri? Non è etico Su La7

Durante la puntata di DiMartedì su La7, il procuratore Nicola Gratteri ha sollevato dubbi sui finanziamenti del fronte del Sì al referendum sulla giustizia, chiedendosi se le fondazioni siano state sostenute con fondi dei ministeri, sollevando così questioni di eticità. La discussione si inserisce nel contesto delle polemiche politiche in vista del voto del marzo 2026 sulla separazione delle carriere dei magistrati.

La campagna per il referendum sulla giustizia è fatta soprattutto di mistificazioni - Il Consiglio dei ministri ha stabilito la data del referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia: si voterà domenica 22 e lunedì 23 marzo. ilpost.it

La propaganda dei magistrati sul referendum - Immaginate se in un processo un pm chiedesse la condanna per un reato diverso da quello del capo d’imputazione. ilfoglio.it

Gratteri sul referendum sui giudici: “Vogliono votare presto perché il no sta recuperando”

Referendum giustizia: il Tar boccia il ricorso del comitato del No sulla data del voto x.com

#ottoemezzo Referendum giustizia, Marco Travaglio: "Non succederà più ciò che accadeva prima e che accade anche oggi, cioè che un Ministro, se indiziato di un reato, venga indagato" facebook

