Grandi come bambini | a Villa Musone la Passione Vivente raccontata dai più piccoli

A Villa Musone, nel comune di Loreto, si è svolta una rappresentazione della Passione Vivente interpretata principalmente dai bambini. L’evento si è svolto il 28 marzo 2026 e ha coinvolto giovani attori che hanno raccontato la storia attraverso la loro partecipazione. La manifestazione ha attirato numerosi spettatori, offrendo una versione della narrazione religiosa vista attraverso gli occhi dei più piccoli.

Loreto (Ancona), 28 marzo 2026 - Raccontare la Passione con gli occhi dei bambini. È l’idea, semplice e potente, al centro di “Grandi come bambini”, la Sacra Rappresentazione della morte di Gesù interpretata dai più piccoli, che nella Domenica delle Palme (domani, 29 marzo) andrà in scena a Villa Musone di Loreto, dando ufficialmente il via alla Settimana Santa. In scena, circa 70 figuranti, tutti bambini e ragazzi tra gli 8 e i 15 anni della Parrocchia di San Flaviano. Saranno loro i protagonisti di un racconto che unisce profondità evangelica e autenticità espressiva, dando vita ad una rappresentazione pressoché unica in Italia, proprio per la scelta di affidare alla narrazione e allo sguardo dei più piccoli un evento di tale intensità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Grandi come bambini”: a Villa Musone la Passione Vivente raccontata dai più piccoli Articoli correlati Questo dispositivo amatissimo dai più piccoli è un pericolo: spia i bambini, buttalo subitoLa diffusione accidentale di migliaia di conversazioni tra bambini e un giocattolo AI riaccende il dibattito su privacy, sicurezza dei dati sensibili... Pace dai bambini: Patelli ascolta i piccoli di FiorenzuolaLa scuola primaria di Fiorenzuola diventa il palcoscenico di un incontro che trascende i confini amministrativi locali, dove la Presidente della...