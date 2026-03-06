Pace dai bambini | Patelli ascolta i piccoli di Fiorenzuola

La scuola primaria di Fiorenzuola ha ospitato un incontro tra la Presidente della Provincia di Piacenza e gli studenti di quinta elementare. Patelli ha ascoltato le opinioni e le richieste dei bambini, coinvolgendoli in un dialogo diretto. L’evento ha visto protagonisti i giovani studenti, che hanno avuto l’opportunità di condividere le proprie esperienze e idee sul loro percorso scolastico.

La scuola primaria di Fiorenzuola diventa il palcoscenico di un incontro che trascende i confini amministrativi locali, dove la Presidente della Provincia di Piacenza Monica Patelli ha accolto direttamente gli studenti della classe quinta. L'evento, svoltosi venerdì 6 marzo 2026 nell'aula magna della scuola secondaria del paese, nasce da una lettera inviata dai bambini ai potenti del mondo per chiedere pace, a cui l'amministrazione provinciale ha risposto con presenza fisica e ascolto attivo. Questa iniziativa non è un semplice atto formale ma rappresenta il culmine di un percorso didattico guidato dal Movimento di Cooperazione Educativa, con il maestro Roberto Lovattini come figura chiave nel garantire che la voce infantile trovi risuonanza nelle istituzioni.