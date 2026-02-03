Questo dispositivo amatissimo dai più piccoli è un pericolo | spia i bambini buttalo subito

La scoperta di un giocattolo AI che spia i bambini ha scatenato un grande clamore. Molti genitori si sono ritrovati con un dispositivo che ascolta e registra le conversazioni dei più piccoli senza che nessuno se ne accorgesse. La notizia ha portato a un rapido allarme, spingendo le autorità a intervenire e chiedendo di rimuovere immediatamente il giocattolo dalle case. Ora si cerca di capire come sia potuto succedere e quali rischi ci siano per la privacy dei bambini.

La diffusione accidentale di migliaia di conversazioni tra bambini e un giocattolo AI riaccende il dibattito su privacy, sicurezza dei dati sensibili e tutela dei minori online. Un recente episodio ha messo in luce le vulnerabilità legate ai dispositivi di intelligenza artificiale destinati all’infanzia, evidenziando come un semplice errore nella configurazione dei sistemi cloud possa esporre dati estremamente sensibili. Il caso riguarda un giocattolo educativo basato su AI, progettato per interagire con i bambini, aiutandoli nello studio e nelle attività quotidiane, ma che ha involontariamente reso pubbliche circa 50. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Questo dispositivo amatissimo dai più piccoli è un pericolo: spia i bambini, buttalo subito Approfondimenti su Giocattolo AI Solidarietà che nasce dai più piccoli: oltre 100 regali dagli alunni per i bambini meno fortunati Oltre 100 regali raccolti dai piccoli studenti della scuola materna Freccia Azzurra, testimonianza di solidarietà e generosità. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Festeggiamo un personaggio amatissimo dal pubblico televisivo anni 80: una fanciulla bella e altrettanto rassicurante; dal sorriso gentile (di un erotismo composto e velato). Valletta di Mike Bongiorno, co-conduttrice e finalmente presentatrice; nonché curatric - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.