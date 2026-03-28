Nella quarta puntata del Grande Fratello Vip 2026, andata in onda il 27 marzo, GionnyScandal ha annunciato il suo ritiro dalla trasmissione, mentre Alessandra Mussolini ha ottenuto l’immunità. Otto concorrenti sono finiti al televoto con il rischio di eliminazione. Prima di iniziare, sono state mostrate immagini degli ultimi giorni trascorsi nella Casa. La conduttrice e le opinioniste sono già presenti in studio per condurre la puntata.

27 marzo – 21:56. Breve anteprima con le immagini degli ultimi giorni nella Casa. Ilary Blasi e le due opinioniste sono già in studio, pronte per cominciare la puntata. 27 marzo – 21:57. Pubblicità. 27 marzo – 21:59. Inizia ufficialmente il quarto appuntamento con il GFVIP. Ilary fa sapere che la prossima puntata sarà lunedì e ricorda che il televoto ancora aperto servirà a stabilire “ l’immunità per le nomination di stasera “. Subito dopo si collega coi “ vips “, che negli scorsi giorni si sono dati “ tantissimi baci “, come prevedeva un gioco. Intanto, Adriana e Alessandra hanno trovato la “ quadra per la sveglia “. La Blasi chiude il televoto. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Grande Fratello Vip 2026, diretta quarta puntata: GionnyScandal si ritira, Alessandra Mussolini conquista l’immunità, in 8 al televoto per l’eliminazione

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