Grande Fratello Vip 2026 news ultim’ora | eliminato e nomination di ieri sera 27 marzo quarta puntata

Ieri sera si è conclusa la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2026, trasmessa su Canale 5 e condotta da Ilary Blasi. Durante la puntata sono stati annunciati i nominati e si è svolto un nuovo eliminato dal reality. La puntata ha visto anche l’intervento di altri protagonisti e momenti di confronto tra i concorrenti.

E’ terminata da poco la quarta puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda venerdì 27 marzo 2026 con le ultime news. GF VIP 2026, il racconto della diretta della 4a puntata di venerdì 27 marzo. La quarta puntata del Grande Fratello Vip 2026 di venerdì 27 marzo 2026 inizia con la lite scoppiata durante l’aperitivo tra i due club: economy da un lato e gold dall’altro. Per via di un aperitivo offerto dal gruppo dei gold è nata una discussione tra Giovanni e Raimondo Todaro che ha coinvolto anche Francesca. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 27 marzo, quarta puntata Articoli correlati Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 17 marzo, prima puntataSi è conclusa da poco la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 20 marzo, seconda puntataE’ terminata da poco la seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Altri aggiornamenti su Grande Fratello Vip Temi più discussi: Grande Fratello Vip 2026, un reality che non ha più senso tra celebrities che sono promesse mancate e meccanismi logorati; Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 20 marzo: che cosa succede dopo il primo televoto?; Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; Grande Fratello Vip, pagelle: Selvaggia Lucarelli perfida e preziosa (9), Adriana Volpe noiosa (4), Ilary Blasi non merita ascolti flop (8). Home Reality Show Grande Fratello Grande Fratello Vip 2026, Adriana Volpe sotto accusa: la conduttrice divide la...Il comportamento di Adriana Volpe divide la casa del Grande Fratello Vip 2026: in particolare le donne la giudicano finta buonista. superguidatv.it Grande Fratello VIP: cosa è successo nella quarta puntataNella puntata del 27 marzo di Grande Fratello VIP: l'abbandono di GionnyScandal, il confronto tra Raimondo e Giovanni e i primi flirt e gelosie ... grandefratello.mediaset.it Il Grande Fratello Vip questa sera potrebbe andare in onda in anticipo rispetto alla consueta collocazione delle 22, una scelta che sarebbe legata allo sciopero dei giornalisti, con il TG5 previsto in edizione ridotta. La variazione di palinsesto potrebbe quindi p - facebook.com facebook "Grande Fratello Vip", Lucia Ilardo non accetta la nomination di Renato Bianciardi: "Non ha senso" #luciailardo x.com