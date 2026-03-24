Nella casa del Grande Fratello 2026 la convivenza comincia a farsi sentire ed immancabilmente scattano le prime incomprensioni. E’ quanto accaduto tra Dario Cassini e Antonella Elia che hanno avuto un battibecco che ha vincolato anche gli altri concorrenti. Cosa è successo? GF VIP 2026, Dario Cassini e Antonella Elia: una sedia fa scoppiare la lite. Durante la scorsa puntata del GF Vip 2026 un gesto di Dario Cassini nei confronti di Antonella Elia è passato del tutto inosservato. L’attore ha tolto una sedia alla conduttrice proprio nel momento in cui stava per sedersi. Il motivo? Scaramanzia, visto che quella seduta era sempre stata utilizzata da Cassini. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, scontro tra Dario Cassini e Antonella Elia nella casa | Video Mediaset

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