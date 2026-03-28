Gramellini in onda | Lerner De Luca e la crisi Meloni

Il programma In Altre Parole tornerà in onda sabato 28 marzo alle 20:30 su La7, con Massimo Gramellini alla conduzione. Tra gli ospiti previsti ci sono personaggi noti del mondo della cultura e della politica, tra cui giornalisti e analisti. La puntata si concentrerà sui recenti sviluppi politici e sulle crisi attuali, con discussioni sui temi di attualità.

Il programma In Altre Parole torna in onda sabato 28 marzo alle ore 20:30 su La7, con Massimo Gramellini alla conduzione. L’appuntamento promette un’analisi approfondita dell’attualità, includendo ospiti come Gad Lerner e Rosy Bindi per commentare l’esito di un referendum e la prima crisi del Governo Meloni. La puntata si arricchisce inoltre con il dialogo con lo scrittore Erri De Luca e un’intervista agli attori Isabella Ragonese e Vinicio Marchioni, protagonisti del film Il dio dell’amore. Oltre al cast principale, la serata prevede l’intervento della giornalista Marianna Aprile, autrice del libro La promessa. Dal suffragio femminile alla prima donna a Palazzo Chigi, e della coordinatrice nazionale della Rete Studenti Angela Verdecchia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gramellini in onda: Lerner, De Luca e la crisi Meloni Articoli correlati VIDEO | L'onda disturba la diretta social, Cateno De Luca sommerso dall'acquaAnche il sindaco di Taormina Cateno De Luca in sopralluogo a Santa Teresa Riva, uno dei comuni dove ha amministrato, è stato colpito da un'onda a... Ciclone Harry, l'onda anomala travolge in diretta il sindaco De LucaPaura per i sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva, Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice, che sono stati investiti da un' onda anomala mentre si...