Ciclone Harry l' onda anomala travolge in diretta il sindaco De Luca

Durante le recenti condizioni di maltempo nel Messinese, il sindaco Cateno De Luca e il collega Danilo Lo Giudice sono stati coinvolti da un'onda anomala mentre si trovavano sul lungomare di Santa Teresa di Riva. L'episodio, avvenuto sotto gli occhi di testimoni, ha suscitato preoccupazione per la sicurezza dei rappresentanti locali e per l'intensità delle tempeste che stanno interessando la costa jonica siciliana.

Paura per i sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva, Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice, che sono stati investiti da un' onda anomala mentre si trovavano sul lungomare di Santa Teresa, nel Messinese, per mostrare i danni provocati dal maltempo che da ieri flagella la costa jonica della Sicilia. I due stavano facendo una diretta Facebook quando l'onda li ha travolti, fortunatamente senza conseguenze. Il video è stato poi postato da De Luca sulla sua pagina Fb. "Non fate quello che abbiamo fatto noi - scrive -. State lontani dai lungomari e dai torrenti! A Santa Teresa, qualche ora fa, siamo stati travolti da un'onda mentre con il sindaco Danilo Lo Giudice stavamo facendo vedere in diretta il disastro causato dal ciclone Harry ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Onda anomala travolge due sindaci durante una diretta Facebook: "Non fate come noi"Durante una diretta Facebook, i sindaci di Taormina e Santa Teresa di Riva, Cateno De Luca e Danilo Lo Giudice, sono stati colti di sorpresa da un’onda anomala sul lungomare di Santa Teresa.

Leggi anche: Tragedia a Tenerife, l'onda anomala travolge tutto sul molo di Puerto de la Cruz

