GP Usa Martin vince la Sprint Race ad Austin poi rompe il cupolino impenna e cade

Durante il Gran Premio degli Stati Uniti, lo spagnolo Jorge Martin ha vinto la Sprint Race ad Austin. Dopo aver tagliato il traguardo, ha rotto il cupolino della moto, ha perso il controllo e è caduto. L’incidente si è verificato subito dopo la conclusione della gara, mentre Martin festeggiava la vittoria.

Lo spagnolo Jorge Martin pazzo di gioia dopo la vittoria nella Sprint Race del GP di Austin negli Stati Uniti. Guarda qui la sua fin troppo entusiasta reazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - GP Usa, Martin vince la Sprint Race ad Austin, poi rompe il cupolino, impenna e cade Articoli correlati Martin fa il fenomeno in pista ad Austin poi impenna per festeggiare la vittoria e cade: cos’è successoJorge Martin si è imposto in Sprint ad Austin infilando all'ultimo Pecco Bagnaia. Jorge Martin vince la Sprint Race del GP USA e beffa Bagnaia: si fa superare all’ultimo giroBanaia si fa soffiare il primo posto nella Sprint Race di Austin all'ultimo respiro: Martin lo supera e si prende la vittoria. Altri aggiornamenti su Sprint Race Temi più discussi: MotoGP, gli highlights della Sprint del Brasile; MotoGP GP Usa 2026: orari e dove vedere Sprint Race e gare in TV; Marc Marquez vince la Sprint Race del Gp del Brasile, lo spagnolo batte Di Giannantonio. Bezzecchi 4°, Bagnaia 8°; MotoGP, GP USA 2026: orari tv italiani su TV8 e Sky e dove vedere qualifiche, sprint e gare a Austin. Martin vince la Sprint del Gp delle Americhe davanti a BagnaiaAUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jorge Martin (Aprilia) torna al successo in MotoGP, vincendo la Sprint Race del Gran Premio delle Americhe. iltempo.it Jorge Martin vince la Sprint Race del GP USA e beffa Bagnaia: si fa superare all’ultimo giroBanaia si fa soffiare il primo posto nella Sprint Race di Austin all'ultimo respiro: Martin lo supera e si prende la vittoria ... fanpage.it MotoGP, Sprint Race: Jorge Martin su Ducati batte d'un soffio Francesco Bagnaia, caduti sia Marquez che Di Giannantonio; per la gara, penalizzati Bezzecchi e Marini. - facebook.com facebook MotoGp, Gran Premio degli Stati Uniti: Martin vince la Sprint Race, Di Giannantonio cade Sulla pista di Austin Bagnaia, a lungo in testa, giunge secondo. Cadono anche Marco Bezzecchi e Marc Marque. Domenica la gara alle 22 ora italiana. Segui la cronaca. x.com