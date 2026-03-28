Nel Gran Premio del Giappone, il pilota ha ottenuto il quarto posto nelle qualifiche, risultando dietro ad altri tre concorrenti. Durante l’evento, si è espresso amareggiato per la performance sul rettilineo, anche se ha dichiarato di aspettarsi risultati migliori durante la gara. La posizione di partenza è stata influenzata da questa prestazione, e i team stanno analizzando i dati prima della competizione.

Leclerc chiude quarto nelle qualifiche del Gp del Giappone, dietro ad Antonelli, Russel e Piastri. Il pilota monegasco si è detto amareggiato della prestazione sul rettilineo, ma si è anche detto sicuro che in gara riuscirà a fare meglio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gp Giappone, Leclerc: "Peccato per il 4° posto, ma in gara andrà meglio"

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