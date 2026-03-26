Gp del Giappone di F1 Leclerc | E’ una grande sfida ma la Ferrari può battere la Mercedes

Durante il Gran Premio del Giappone di Formula 1, il pilota della Ferrari ha dichiarato che la gara rappresenta una grande sfida, ma ha espresso fiducia nella capacità della propria squadra di superare la Mercedes. La corsa si svolge sul circuito di Suzuka, con le vetture che affrontano un tracciato caratterizzato da curve rapide e cambi di pendenza. Leclerc ha commentato le condizioni della pista e le strategie in vista della competizione.

Suzuka, 26 marzo 2026 – Charles Leclerc sfida la Mercedes in vista del Gran Premio del Giappone. Oggi, giovedì 26 marzo, il pilota della Ferrari ha parlato delle ambizioni della Rossa in vista di Suzuka, gara in programma domenica 29: “Siamo ancora all’inizio della stagione, quindi sì, credo sia possibile battere la Mercedes. Certo, è una sfida enorme. L’ottimizzazione della power unit è probabilmente la più grande differenza tra noi e Mercedes al momento. Poi c’è anche la potenza pura, per la quale ora siamo sotto rispetto a loro. Invece, a livello di telaio, la Ferrari è una vettura piuttosto forte e questa è probabilmente la nostra forza finora”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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