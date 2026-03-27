LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | Leclerc svetta nella FP2 sessione difficile da intepretare

Nella sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2026, Leclerc ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di allenamento, mentre Norris è uscito dai box per verificare il funzionamento della vettura. La giornata si svolge con alcune difficoltà di interpretazione dei dati e risultati che cambiano rapidamente. È possibile seguire aggiornamenti in tempo reale sulla classifica e sui risultati delle prove.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 07.23 Norris esce finalmente dai box e verificherà il funzionamento della vettura. Piastri anche sul tracciato con l’altra monoposto di Woking. 07.22 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Charles Leclerc Ferrari 1:31.019 1 2 Oscar Piastri McLaren +0.048 1 3 George Russell Mercedes +0.117 3 4 Kimi Antonelli Mercedes +0.155 2 5 Lewis Hamilton Ferrari +0.524 1 6 Liam Lawson Racing Bulls +1.083 1 7 Nico Hulkenberg Audi +1.110 1 8 Max Verstappen Red Bull Racing +1.173 2 9 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.316 2 10 Pierre Gasly Alpine +1.376 1 11 Alexander Albon Williams +1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Leclerc svetta nella FP2, sessione difficile da intepretare Articoli correlati Leggi anche: LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Antonelli svetta davanti a Russell nella FP2, Ferrari in scia LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: via alla FP2! Inizia l’attività a SuzukaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 07:00 In pista anche le Ferrari: Leclerc ed Hamilton con... Contenuti e approfondimenti su LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA... Temi più discussi: La F1 in Giappone: il PROGRAMMA del tezo appuntamento del Mondiale 2026; DIRETTA F1, GP Giappone 2026: LIVE prove libere 2 - Live - Formula 1; F1 GP Giappone: gli orari e dove vedere la gara di Suzuka in tv e streaming; LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: McLaren e Ferrari inseguono le Mercedes. Alle ore 7.00 la FP2. Diretta F1 | GP Giappone 2026: Live prove libere 2 [Tempi e commento]Diretta F1 Suzuka – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Suzuka dove, a ... msn.com LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: via alla FP2! Inizia l’attività a SuzukaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 07:00 In pista anche le Ferrari: Leclerc ed Hamilton con gomme ... oasport.it LIVE #F1 | Gran Premio del Giappone, Libere 2 #JapaneseGP x.com La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone si chiude nel segno della Mercedes, con George Russell autore del miglior tempo in 1:31.666. Il britannico ha preceduto di un soffio il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli e la McLaren - facebook.com facebook