LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA | Leclerc svetta nella FP2 sessione difficile da intepretare

Da oasport.it 27 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone 2026, Leclerc ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di allenamento, mentre Norris è uscito dai box per verificare il funzionamento della vettura. La giornata si svolge con alcune difficoltà di interpretazione dei dati e risultati che cambiano rapidamente. È possibile seguire aggiornamenti in tempo reale sulla classifica e sui risultati delle prove.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1  LA CRONACA DELLE FP1 07.23 Norris esce finalmente dai box e verificherà il funzionamento della vettura. Piastri anche sul tracciato con l’altra monoposto di Woking. 07.22 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato: 1 Charles Leclerc Ferrari 1:31.019 1 2 Oscar Piastri McLaren +0.048 1 3 George Russell Mercedes +0.117 3 4 Kimi Antonelli Mercedes +0.155 2 5 Lewis Hamilton Ferrari +0.524 1 6 Liam Lawson Racing Bulls +1.083 1 7 Nico Hulkenberg Audi +1.110 1 8 Max Verstappen Red Bull Racing +1.173 2 9 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.316 2 10 Pierre Gasly Alpine +1.376 1 11 Alexander Albon Williams +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

live f1 gp giappone 2026 in diretta leclerc svetta nella fp2 sessione difficile da intepretare
© Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Leclerc svetta nella FP2, sessione difficile da intepretare

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Antonelli svetta davanti a Russell nella FP2, Ferrari in scia

LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: via alla FP2! Inizia l’attività a SuzukaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1 LA CRONACA DELLE FP1 07:00 In pista anche le Ferrari: Leclerc ed Hamilton con...

Contenuti e approfondimenti su LIVE F1 GP Giappone 2026 in DIRETTA...

Temi più discussi: La F1 in Giappone: il PROGRAMMA del tezo appuntamento del Mondiale 2026; DIRETTA F1, GP Giappone 2026: LIVE prove libere 2 - Live - Formula 1; F1 GP Giappone: gli orari e dove vedere la gara di Suzuka in tv e streaming; LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: McLaren e Ferrari inseguono le Mercedes. Alle ore 7.00 la FP2.

live f1 gp giappone direttaDiretta F1 | GP Giappone 2026: Live prove libere 2 [Tempi e commento]Diretta F1 Suzuka – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo in attesa di collegarci con il circuito di Suzuka dove, a ... msn.com

LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: via alla FP2! Inizia l’attività a SuzukaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICA FP1  LA CRONACA DELLE FP1 07:00 In pista anche le Ferrari: Leclerc ed Hamilton con gomme ... oasport.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.