F1 Gp Cina le qualifiche | Q3 si blocca Russell poi riparte L' inglese vince la Sprint su Leclerc ed Hamilton Diretta

Durante le qualifiche del Gran Premio di Cina di Formula 1, il pilota inglese si è bloccato in Q3, ma è riuscito a ripartire e conquistare la pole position nella Sprint. La gara sprint è stata vinta da lui, seguito da Leclerc e Hamilton. In questa sessione, Russell ha mantenuto la posizione davanti alla Ferrari, mentre Verstappen ha concluso nono.