F1 Gp Cina le qualifiche | Q3 si blocca Russell poi riparte L' inglese vince la Sprint su Leclerc ed Hamilton Diretta
Durante le qualifiche del Gran Premio di Cina di Formula 1, il pilota inglese si è bloccato in Q3, ma è riuscito a ripartire e conquistare la pole position nella Sprint. La gara sprint è stata vinta da lui, seguito da Leclerc e Hamilton. In questa sessione, Russell ha mantenuto la posizione davanti alla Ferrari, mentre Verstappen ha concluso nono.
A Shanghai Russell resiste alla pressione della Ferrari, incubo Verstappen: è nono. Antonelli sbaglia la partenza. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
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