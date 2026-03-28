Andrea Kimi Antonelli ottiene la pole position al Gran premio del Giappone a Suzuka, confermando il suo buon momento dopo aver vinto a Shanghai. Il pilota si dice emozionato per la gara e afferma di avere le

Un risultato netto, con quasi tre decimi rifilati al compagno di squadra George Russell, in una sessione dominata dalla maturità e dalla pulizia di guida del bolognese Non si ferma più Andrea Kimi Antonelli. Dopo il trionfo e la partenza al palo di Shanghai, il giovane talento della Mercedes concede il bis sul leggendario tracciato di Suzuka, conquistando la pole position del Gran premio del Giappone, terza prova del Mondiale 2026. Un risultato netto, con quasi tre decimi rifilati al compagno di squadra George Russell, in una sessione dominata dalla maturità e dalla pulizia di guida del bolognese. “Sicuramente questa pole è stata più bella di quella in Cina, più che altro perché mi sono inserito davvero bene in macchina - sono le parole rilasciate dal pilota bolognese ai microfoni di Sky Sport F1 -. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Gp Giappone, Antonelli in pole a Suzuka: "Più bella della Cina. Alla partenza avrò le farfalle nello stomaco"

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È di Kimi Antonelli la pole position nel Gran Premio del Giappone. Il pilota italiano della Mercedes ferma il cronometro a 1'28"778 e partirà davanti a tutti anche sul circuito di Suzuka, dopo la pole conquistata due settimane fa in Cina. Completa la prima fila il s - facebook.com facebook

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