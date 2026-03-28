Governo Meloni aumentano le pressioni dopo le dimissioni di Gasparri | Premier venga in Parlamento prima di Pasqua

Dopo le dimissioni di Santanchè e di Gasparri, quest'ultimo non ricopre più il ruolo di capogruppo di Forza Italia al Senato. Le tensioni all’interno del governo sono aumentate, portando a richieste pubbliche affinché il premier si presenti in Parlamento prima di Pasqua. La situazione politica si concentra ora sulle prossime mosse del governo e sulla gestione delle nomine e delle alleanze all’interno del panorama parlamentare.

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo le dimissioni di Santanchè e di Gasparri, che non è più capogruppo di Forza Italia al Senato. Ora minaccia l'addio anche Antonio Tajani. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo dopo i risultati del Referendum. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Governo Meloni, le news in diretta dopo le dimissioni della ministra Santanchè, La Russa: “Gesto responsabile”Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo le dimissioni di Delmastro, Bartolozzi e Santanchè. Leggi anche: Sanremo: Renzi, 'Meloni? Sarebbe prima volta per premier, venga in Parlamento piuttosto' Una selezione di notizie su Governo Meloni Temi più discussi: Meloni gonfia i meriti del governo sul recupero dell’evasione fiscale; Meloni, il rilancio politico non passa dall’economia; Blog | Dimissioni e referendum nascondono il vero punto debole del governo Meloni: la cultura magmatica di partenza; Meloni: nel 2025 recuperati 36,2 miliardi dalla lotta all’evasione. Le riforme stanno a zero. Il bilancio in rosso del governo Meloni e gli effetti del referendumSeparazione delle carriere no, premierato no, autonomia più no che sì, slitta pure la riforma di Roma capitale e la sconfitta nelle urne pone un’ipoteca pure ... repubblica.it Becchi: pitonessa abbandonata, ma senza rimpasto di governo Meloni perderà le elezioniE così la premier Giorgia Meloni ha ottenuto tutto quello che ha chiesto: dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro (FdI), del capo di gabinetto del ministro Carlo Nordio, Giusi B ... ligurianotizie.it Il decreto Fisco approvato oggi dal governo Meloni in Consiglio dei ministri interviene su diverse novità che erano state introdotte solo pochi mesi fa dalla legge di bilancio. - facebook.com facebook La democrazia non è una succursale delle procure, l’omaggio del governo Meloni alle toghe e le inchieste a orologeria di @claudiovelardi x.com