Giorgia Meloni ha deciso di partecipare a Sanremo, ma questa scelta rischia di creare polemiche. È la prima volta che un premier in carica si presenta al festival della canzone italiana. Matteo Renzi commenta la novità dicendo che sarebbe più appropriato che Meloni venisse in Parlamento. La premier ha annunciato che in serata si presenterà sul palco, suscitando reazioni contrastanti tra opposizione e alleati. La partecipazione di un capo di governo al festival rappresenta un fatto senza precedenti nella storia recente.

Roma, 20 feb. (Adnkronos) - "Giorgia Meloni avrebbe pensato di andare a una serata di Sanremo. Mai un premier in carica ha partecipato al festival della canzone italiana, mai. Se nessuno ci è mai andato un motivo ci sarà. Se proprio Meloni ha del tempo libero, le suggeriamo di venire in Parlamento per una sessione di confronto con l'opposizione". Lo scrive Matteo Renzi sui social. "Temi? Scelga lei: sicurezza, pressione fiscale, produzione industriale, giovani laureati, dissesto idrogeologico, sanità. C'è l'imbarazzo della scelta. Che dite? Giorgia scelga l'argomento e venga in Parlamento. Lasci stare Carlo Conti e i cantanti, la Presidente del Consiglio venga in Senato se ha un minimo di coraggio".🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sanremo: Renzi, 'Meloni? Sarebbe prima volta per premier, venga in Parlamento piuttosto'

