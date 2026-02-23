Dazi | Pd-M5S-Avs-Iv ' informativa urgente Meloni in aula' 2**

Il deputato di Avs, Marco Grimaldi, ha accusato il governo di essere troppo silenzioso di fronte alle minacce legate ai dazi. La sua richiesta di un intervento urgente della premier Meloni in Parlamento nasce dalla crescente preoccupazione per l’assenza di risposte chiare. Grimaldi ha sottolineato come il silenzio del governo favorisca le posizioni protezioniste. La questione dei dazi diventa sempre più centrale nel dibattito politico.

"Chiediamo a voi sovranisti, a voi patrioti: ma voi in questa guerra dove state? Davanti a queste minacce, il silenzio del nostro governo è sempre più complice, e sempre più subalterno", ha detto in aula il deputato di Avs, Marco Grimaldi, chiedendo che la premier Meloni venga a riferire in Parlamento. Richiesta a cui si è unito il Pd con Vinicio Peluffo: "Questo governo intende attivare strumenti di tutela, di compensazione, per i settori più colpiti? Il governo intende accompagnare queste imprese? Oppure, per non infastidire l'amministrazione Trump, sceglierà di non esporsi?". Dura Chiara Appendino dei 5 Stelle: "La sovranista Giorgia Meloni dov'è? Dove sta mentre il nostro export e Made in Italy viene massacrato? Sapete dove sta? Sta probabilmente giocando a nascondino da qualche parte a Palazzo Chigi, in quel posto bello e pieno di velluti.

**Dazi: Pd-M5S-Avs-Iv, 'informativa urgente Meloni in aula'**Il Parlamento ha convocato urgentemente la premier Meloni per discutere dei nuovi dazi annunciati da Donald Trump, motivo di questa richiesta è l’impatto diretto sulle aziende italiane esportatrici.

**Usa: Pd-M5S-Avs, informativa urgente a Salvini e governo su Epstein files**Pd, M5S e Avs chiedono subito un’udienza urgente a Salvini.

