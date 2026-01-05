Venezuela Groenlandia e Ucraina | la premier Meloni fa il punto con Tajani e Salvini

La premier Meloni ha incontrato Tajani e Salvini per analizzare la situazione in Venezuela, Groenlandia e Ucraina. Si discute delle possibili evoluzioni, con particolare attenzione alla legittimità di interventi americani in Venezuela e alle reali intenzioni di Trump sulla Groenlandia, confermando il sostegno alla sovranità danese. La discussione si focalizza su temi di attualità internazionale, con un approccio attento e informato.

Aspettare e vedere: come si evolverà la situazione in Venezuela, ferma restando la legittimità di un intervento difensivo americano dalla «minaccia ibrida» del narcotraffico, e quali siano le «vere intenzioni» di Donald Trump sulla Groenlandia, partendo dal presupposto che c'è il pieno sostegno alla sovranità danese sul territorio. Giorgia Meloni rientra a Palazzo Chigi dopo qualche giorno. 🔗 Leggi su Feedpress.me

