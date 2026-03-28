Golf Tiger Woods si ribalta con la sua auto e viene poi arrestato in Florida

Tiger Woods è stato coinvolto in un incidente stradale a Jupiter Island, in Florida, nel quale l'auto su cui viaggiava si è ribaltata. Dopo l'incidente, l'atleta è stato sottoposto a un controllo e successivamente è stato arrestato. Le autorità hanno confermato l'arresto e stanno conducendo le verifiche del caso.

Nuovi guai per Tiger Woods, protagonista di un incidente stradale avvenuto a Jupiter Island, in Florida. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il campione statunitense avrebbe perso il controllo della propria vettura nel tentativo di un sorpasso, impattando contro un rimorchio trainato da un camion, provocando anche il conseguente ribaltamento della propria auto. Woods è riuscito ad uscire da solo dalla macchina, con gli agenti intervenuti sul posto che hanno poi proceduto all’arresto del 50enne, evidenziando uno stato notevolmente alterato. Trasferito presso il carcere della contea di Martin, Woods è stato sottoposto agli accertamenti di rito. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Tiger Woods si ribalta con la sua auto e viene poi arrestato in Florida Articoli correlati Tiger Woods si ribalta con l'auto. Arrestato per guida in stato di ebbrezzaIl campione di golf Tiger Woods è rimasto coinvolto in un incidente stradale con ribaltamento a Jupiter Island, in Florida ed in seguito arrestato... Paura per Tiger Woods: incidente stradale in Florida, la macchina si ribaltaTiger Woods è stato coinvolto in un incidente a Jupiter Island, in Florida, nel pomeriggio di venerdì. Altri aggiornamenti su Tiger Woods Temi più discussi: Tiger Woods arrestato, incidente e l'auto si ribalta: le indagini e le accuse; Arrestato Tiger Woods dopo aver distrutto l'auto in un incidente. Lo sceriffo: Era in stato di alterazione; Paura per Tiger Woods. La leggenda del golf si ribalta con l'auto: le condizioni e cosa è successo; Tiger Woods si ribalta con l'auto. Arrestato per guida in stato di ebbrezza. Tiger Woods, incidente d'auto in Florida: l'ex re del golf arrestato e accusato di guida in stato di ebbrezzaLa LandRover della superstar del golf si è ribaltata a Jupiter Island, nel pomeriggio di venerdì, dopo aver urtato a velocità sostenuta un rimorchio trainato da un camion ... msn.com Tiger Woods arrestato dopo l'incidente, cosa è successo in Florida?lV2u001byw?q?u000e7??co?????$eu000ef??u0016?J??z???????d?l?}???A???u001f??$?F???1?u001cju0010?u001a?u001fu001ao????Wu0019???19?3?u0018??u0003?c????ki+?du0017??c?m (fu000f???QtD?Xwtwu0003a? [P?;?a?? ... corrieredellosport.it Nuovo incidente automobilistico per Tiger Woods. L'auto del campione di golf si è ribaltata su un fianco a seguito di una collisione con un camion. #ANSA x.com Tiger Woods arrestato e incriminato per guida in stato di ebbrezza dopo un incidente in Florida: https://fanpa.ge/jTcoe - facebook.com facebook