Golf pioggia ed oscurità | sospeso il primo round del Genesis Invitatioonal con Rai al comando

Il primo round del Genesis Invitational è stato sospeso a causa di pioggia e oscurità, che hanno fermato le partite al primo pomeriggio. I giocatori del PGA Tour avevano appena iniziato sul campo di Riviera, in California, quando le condizioni meteo si sono fatte impraticabili. Rai si trovava in testa con un buon punteggio, mentre altri concorrenti faticavano a completare i primi buche. La gara riprenderà domani mattina, con molti ancora in corsa per il primo posto.

I golfisti del PGA Tour danno il via ad un nuovo intenso weekend di gare approcciando il Genesis Invitational (montepremi 20 milioni di dollari). Lo storico evento nato la bellezza di 100 anni fa nel 1926 sotto il nome di Los Angeles Open è stato caratterizzato da un avvio tormentato dalle cattive condizioni meteo. Prima una lunga pausa dovuta a pioggia e fulmini, poi quella definitiva per il sopraggiungere dell'oscurità. Per questo motivo la leaderboard è fortemente provvisoria. Al comando troviamo l'inglese Aaron Rai, capace di ottenere un solido -6 nelle 16 buche disputate. Staccati di una sola lunghezza dal britannico troviamo il nordirlandese Rory McIlroy e l'americano Jacob Bridgeman.