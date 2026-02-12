Appalti Assorup lancia la ‘campagna elettorale della competenza'

Questa mattina, ad Assorup, è partita ufficialmente la campagna elettorale con un messaggio chiaro: basta corruzione e incompetenza. I rappresentanti dell’associazione hanno annunciato l’inizio di una fase in cui metteranno al centro la trasparenza e la competenza, promettendo di contrastare chi sfrutta i fondi pubblici senza rispetto per le regole. Sono già in programma incontri e iniziative per sensibilizzare amministratori e cittadini.

Roma, 11 feb. (Adnkronos) - "Oggi apriamo la nostra campagna elettorale della competenza: basta corrotti, basta incompetenti''. Lo afferma il presidente di Assorup, Daniele Ricciardi, aprendo i lavori della giornata nazionale del Rup 2026. L'Associazione continuerà il tour nazionale e porterà i Rup europei a Napoli il 15 e 17 ottobre. "Abbiamo ricevuto oltre cento adesioni alla giornata nazionale del Rup da enti di tutta Italia: molti hanno aderito, altri non hanno organizzato l'iniziativa perché ritenuta 'non prioritaria'. Questo dimostra quanto lavoro ci sia ancora da fare per far comprendere il valore strategico del Rup.

