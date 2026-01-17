La coalizione civica Pettinari apre la campagna elettorale bis e presenta le linee programmatiche

La coalizione civica Pettinari dà il via alla sua campagna elettorale con un incontro pubblico sabato 16 gennaio. Durante l’evento verranno illustrate le linee programmatiche che guideranno il percorso politico nei prossimi mesi. Un momento di confronto e condivisione con la cittadinanza, volto a presentare le priorità e gli obiettivi della squadra in vista delle elezioni.

La coalizione civica Pettinari apre la campagna elettorale e presenta le linee programmatiche nella mattinata di sabato 16 gennaio.A guidare la coalizione il candidato sindaco civico, capogruppo in consiglio comunale e già vicepresidente del Consiglio regionale, Domenico Pettinari. «Voglio ricordare», esordisce Pettinari, «che ho da sempre messo la mia persona al servizio della città di Pescara e dei suoi abitanti, senza mai sottrarmi agli impegni presi, nemmeno di fronte a minacce e accuse che in più occasioni hanno coinvolto la mia persona e oggi siamo qui, ancora una volta prima degli altri, ad annunciare l’avvio della nostra campagna elettorale per le elezioni comunali e a presentare i punti salienti del nostro programma elettorale». 🔗 Leggi su Ilpescara.it

