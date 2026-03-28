Gli Oscar cambiano sede dopo più di vent’anni nello stesso luogo e si sposteranno in una nuova città a partire dal 2029. La decisione è stata annunciata ufficialmente, senza specificare il motivo del cambio. La cerimonia, tradizionalmente tenuta a Hollywood, si svolgerà in una location diversa, scelta tra diverse città candidate. La modifica riguarda le edizioni che si terranno dal 2029 in poi.

Dopo oltre due decenni nello stesso luogo simbolo, gli Oscar si preparano a voltare pagina. A partire dal 2029, infatti, la cerimonia più importante e attesa del cinema mondiale cambierà scenario segnando una svolta che punta a rinnovare l’immagine dell’evento e a intercettare un pubblico sempre più internazionale. Niente più Hollywood, quindi, ma allora dove si terranno le premiazioni nei prossimi anni? Nessuna paura, si rimane sempre nella Città degli Angeli. Gli Oscar lasciano Hollywood: la nuova location. La notizia è ufficiale: gli Oscar abbandoneranno lo storico e iconico Dolby Theatre di Hollywood per trasferirsi al Peacock Theater, situato nel complesso L. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Gli Oscar lasciano Hollywood: ecco dove si terranno dal 2029

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