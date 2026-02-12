Per sciare nel deserto ci vorrà ancora tempo Si terranno in Kazakistan i Giochi asiatici invernali del 2029

La prossima edizione dei Giochi asiatici invernali si terrà nel 2029 in Kazakistan. Per ora, lo sci nel deserto rimane un’idea lontana, e la decisione di spostare l’evento in Asia centrale segna un cambio di rotta. L’Arabia Saudita, che avrebbe voluto organizzare la decima edizione, non potrà mostrare al mondo le sue capacità di gestione, almeno non questa volta.

L'edizione continentale sarebbe dovuta essere ospitata dall'Arabia Saudita, a Neom. I lavori per costruire la città futuristica però vanno a rilento. Per questo si è ripiegato su Almaty, lì dove c'è un impianto diventato leggendario quando si parla di pattinaggio di velocità: Medeu Quella del 2029 sarà la decima edizione dei Giochi asiatici invernali e per l’Arabia Saudita sarebbe stata un’occasione da non perdere per mostrare al mondo la sua capacità di gestire eventi sportivi internazionali. La manifestazione si sarebbe infatti dovuta tenere nella zona montuosa nei pressi di Neom, la città futuristica che i sauditi stanno realizzando nell’ambito di un maxiprogetto di urbanizzazione vicino al Mar Rosso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

