Hollywood chiama il cinema risponde | ecco gli Oscar 2026

Gli Oscar 2026 rappresentano la novantottesima edizione di uno degli eventi più importanti nel mondo del cinema. Un momento di riconoscimento e celebrazione delle opere che hanno segnato l’anno, offrendo uno sguardo sulle tendenze e sui talenti emergenti del settore. Questa cerimonia conferma l’importanza della settima arte come forma di espressione culturale e artistica, sottolineando il continuo fermento del cinema internazionale.

La novantottesima edizione entra nella storia del cinema. Hollywood apre il suo libro dei sogni e lo fa con le nomination agli Oscar 2026, il cuore pulsante del cinema mondiale. La novantottesima edizione guarda già alla notte tra il 15 e il 16 marzo, quando il Dolby Theatre di Los Angeles ospiterà la cerimonia più attesa dell'anno. Dopo i Golden Globes, l'Academy rilancia l'emozione e mette al centro un'annata che unisce ambizione autoriale, potenza spettacolare e storie destinate a restare nella memoria collettiva. "I peccatori" domina e diventa il film da battere.

