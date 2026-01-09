Famiglia nel bosco l’intervento di Giorgia Meloni con un accenno polemico

Durante la conferenza stampa di inizio anno, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha commentato il caso dei tre bambini allontanati dalla famiglia nel Chietino, affrontando il tema degli affidi e delle sottrazioni dei minori. L’intervento ha suscitato alcune polemiche, evidenziando le tensioni ancora presenti nel dibattito sulla tutela dei minori e sulle responsabilità delle istituzioni. Una discussione che rimane al centro dell’attenzione pubblica e politica.

Durante la conferenza stampa di inizio anno, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta sul caso dei tre bambini allontanati dalla famiglia nel Chietino, affrontando il tema degli affidi e delle sottrazioni dei minori alle famiglie. Un intervento che ha subito acceso il dibattito pubblico, toccando aspetti giuridici, sociali e culturali. Rispondendo a una domanda dei giornalisti, Meloni ha chiarito la sua posizione sul principio generale che dovrebbe guidare queste decisioni. "Io penso che quando si tolgono dei bambini ai loro genitori si debba avere la certezza che quei bambini stanno meglio lontani dai loro genitori piuttosto che con i loro genitori", ha affermato la premier.

