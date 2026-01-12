Strage di Corinaldo l’appello delle famiglie a Giorgia Meloni | Confidiamo in lei tragedia evitabile come a Crans Montana

Le famiglie delle vittime della tragedia di Corinaldo chiedono alla premier Giorgia Meloni di intervenire, sottolineando la necessità di evitare ulteriori tragedie simili. In un appello, esprimono fiducia nella giustizia e chiedono sostegno e attenzione, ricordando che la sicurezza deve rimanere una priorità. La loro richiesta mira a sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sulla prevenzione e sulla responsabilità condivisa.

“Noi aspetteremo fiduciosi che la giustizia faccia il suo corso, ma chiediamo di non essere lasciati soli”. Lo scrivono le famiglie delle vittime della tragedia avvenuta, la notte dell’8 dicembre 2018, nella discoteca di Corinaldo (Ancona) dove persero la vita cinque ragazze e ragazzi tra i 14 e i 16 anni e una mamma di 39 anni, in un passaggio della lettera aperta indirizzata alla presidente del consiglio Giorgia Meloni dopo i fatti di Crans-Montana. La lettera alla Premier. “Vogliamo esprimere il nostro cordoglio più sincero alle famiglie delle giovani vittime della tragedia di Crans-Montana – sottolineano le famiglie delle vittime della tragedia di Corinaldo nella lettera aperta a Meloni -. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Strage di Corinaldo, l’appello delle famiglie a Giorgia Meloni: “Confidiamo in lei, tragedia evitabile come a Crans Montana” Leggi anche: “Noi abbandonati dallo Stato, la nostra tragedia come Crans-Montana”, le famiglie delle vittime di Corinaldo scrivono a Meloni Leggi anche: Tragedia di Crans-Montana, il papà di una delle sei vitttime della strage di Corinaldo: «Allora come ora rabbia immensa, servono controlli rigorosi» Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Familiari vittime, 'Corinaldo come Crans-Montana, Stato non ci abbandoni' - Le famiglie delle sei vittime della strage della Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona) hanno inviato una lettera ... notizie.tiscali.it

Divertimento in sicurezza: la legge regionale a mia firma dopo la strage di Corinaldo https://primocomunicazione.it/articoli/politica/divertimento-sicurezza-la-legge-delle-marche-diventa-riferimento-nazionale-dopo-corinaldo-e-crans-montana https://www.anc - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.