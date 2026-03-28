Gli Houthi hanno annunciato di aver lanciato ordigni contro basi militari israeliane e hanno dichiarato di sostenere l’Iran e i gruppi di resistenza in Libano, Iraq e Palestina. Nel frattempo, un rappresentante del governo statunitense ha affermato di aver raggiunto quasi tutti gli obiettivi prefissati, mentre la tensione nella regione continua a salire.

Aumenta la tensione in Iran anche dopo l’ingresso degli Houthi nel conflitto, che hanno confermato di aver lanciato ordigni contro le basi militari israeliane e rivendicato il «sostegno all’Iran e ai fronti della resistenza in Libano, Iraq e Palestina». Nel frattempo. l’Ido ha chiesto agli abitanti del Libano meridionale di spostarsi verso il fiume Zahrani, evidentemente per non finire coinvolti in uno dei bombardamenti contro Hezbollah. Donald Trump, invece, ha spiegato gli Usa stanno negoziando con Teheran e «sarebbe fantastico se potessimo fare qualcosa, ma devono riaprire lo Stretto di Hormuz. Il premier pakistano Shehbaz Sharif è intervenuto su X, definendo il presidente iraniano Masoud Pezeshkian come un «fratello» e condannando gli attacchi di Israele, ricordando il proprio impegno per la pace. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gli Houthi scendono in campo per l’Iran, ma Vance assicura: “Abbiamo conseguito quasi tutti gli obiettivi”

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