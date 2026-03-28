Gli Houthi attaccano mentre i negoziati con l’Iran procedono con Vance?

Da formiche.net 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni, le forze Houthi hanno condotto un attacco che ha attirato l’attenzione internazionale. Nel frattempo, i colloqui tra le parti coinvolte, compresi Stati Uniti e Iran, continuano, anche se con dialoghi ancora instabili. La regione si trova al centro di un aumento delle tensioni, con segnali di un’attività diplomatica che cerca di frenare l’espansione del conflitto.

L’allargamento del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran sta assumendo contorni sempre più regionali, mentre segnali paralleli di attivismo diplomatico suggeriscono un tentativo, ancora fragile, di contenerne l’escalation. Sul piano militare, l’ingresso degli Houthi segna un passaggio qualitativo. Il movimento yemenita, sostenuto da Teheran, ha rivendicato il lancio di missili balistici contro Israele, presentando l’operazione come risposta alla crescente pressione militare su Iran e sui suoi alleati regionali. L’esercito israeliano ha confermato di aver rilevato almeno un missile proveniente dallo Yemen e di aver attivato i sistemi di intercettazione. 🔗 Leggi su Formiche.net

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