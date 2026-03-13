FT | Francia e Italia aprono negoziati con l’Iran su Hormuz Strappo con gli Usa e Trump? Roma smentisce ma…

Secondo il Financial Times, Francia e Italia avrebbero iniziato colloqui con l’Iran riguardo alla sicurezza delle navi petrolifere e gasiere che attraversano lo Stretto di Hormuz dirette verso i loro porti. Roma ha smentito ufficialmente questa notizia, mentre non sono stati forniti dettagli sulle eventuali implicazioni di questa apertura diplomatica. La questione riguarda i rapporti tra i tre Paesi e la regione.

Il Financial Times lancia un’informazione importante e potenzialmente dirompente: Francia e Italia avrebbero avviato colloqui con l’Iran per negoziare dei passaggi sicuri alle navi petroliere e gasiere destinate a passare attraverso lo Stretto di Hormuz diretto verso i due Paesi. Il quotidiano della City di Londra segnala quello che, se confermato, sarebbe un duro scacco politico per gli Stati Uniti e Israele, in guerra contro l’Iran dal 28 febbraio. Dall’inizio del conflitto l’Europa sta venendo pesantemente impattata dalle ricadute economiche della guerra, e i fatti che Washington e Tel Aviv non controllino Hormuz, collo di bottiglia vitale per i traffici energetici, e che Teheran abbia garantito il passaggio a cargo diretti in India, Cina e Bangladesh sembrano convergere a far prevalere la diplomazia sulla forza. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - FT: Francia e Italia aprono negoziati con l’Iran su Hormuz. Strappo con gli Usa e Trump? Roma smentisce ma… Articoli correlati Leggi anche: Hegseth: "Mojtaba ferito e spaventato, leader iraniani sottoterra come topi". L'Ft: Francia e Italia tentano il dialogo con l'Iran su Hormuz Iran, Araghchi: “Con gli Usa negoziati seri, ma c’è muro di sfiducia”In Iran, dopo il primo round di colloqui con gli Usa in Oman, il ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha fatto il punto della situazione. Trump verso la guerra con l’Iran La diretta con Alessandro Orsini Aggiornamenti e notizie su FT Francia e Italia aprono negoziati... Temi più discussi: Ft, 'Francia e Italia cercano accordo con Iran per le navi a Hormuz'; San Marino Song Contest 2026, gli ospiti da Tommy Cash ad Al Bano; San Marino, Senhit feat. Boy George all’Eurovision; Eurovision 2026: Senhit ft. Boy George con Superstar per San Marino. Ft, 'Francia e Italia cercano accordo con Iran per le navi a Hormuz'Alcuni Paesi europei hanno avviato colloqui con Teheran nel tentativo di negoziare un accordo che garantisca un passaggio sicuro alle loro navi attraverso lo Stretto di Hormuz. (ANSA) ... ansa.it Ft: 'Francia e Italia cercano l'accordo con l'Iran per Hormuz'. La Nato abbatte il terzo missile sulla TurchiaL'Idf: 'Colpiti 200 obiettivi terroristici in Iran nelle ultime 24 ore'. Pasdaran: 'nuove proteste avranno risposta più dura che a gennaio'. Tutti morti i 6 militari su aereo cisterna Usa schiantatosi ... ansa.it Francia, Macron riceve Zelensky a Parigi: l'abbraccio e la stretta di mano - VIDEO - facebook.com facebook Lutto in #Francia per il soldato morto in #Iraq x.com