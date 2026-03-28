Gli Houthi dello Yemen hanno lanciato un attacco contro Israele, segnando un ritorno in guerra. I ribelli, sostenuti dall’Iran, hanno rafforzato le loro azioni militari, coinvolgendo anche il loro alleato regionale. Questa escalation interessa direttamente sia l’Iran che gli Stati Uniti, che monitorano attentamente la situazione e le conseguenze di questo nuovo fronte nel conflitto in Medio Oriente.

Per la prima volta dall’inizio dell’escalation contro l’Iran, gli Houthi lanciano un missile contro Israele. A um mese dai primi attacchi contro la Repubblica Islamica, i ribelli di Sana’a (ri)entrano così in guerra allargando i fronti aperti in Medio Oriente. L’obiettivo è mettere ulteriore pressione a israeliani e americani in un frangente di estrema difficoltà occidentale e di profonda crisi dello Stretto di Hormuz. Un parallelo e rinnovato blocco anche del choke point di Bab-el Mandeb, proprio di fronte alle coste yemenite, potrebbe indurre i nemici a negoziati più vantaggiosi per Teheran. L’attacco che segna l’ingresso degli Houthi nella guerra d’Iran Poco prima di ricevere il raid missilistico, Israele aveva affermato di essere al lavoro per intercettare un vettore proveniente dallo Yemen. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gli Houthi attaccano Israele dallo Yemen e tornano in guerra, cosa cambia per Iran e Usa

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