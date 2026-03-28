Un giovane di 23 anni è stato denunciato a Monza dopo aver reagito violentemente a un controllo da parte delle forze dell’ordine. I poliziotti avevano notato il ragazzo mentre beveva alcol in un’area vicino alla stazione e gli hanno chiesto i documenti. L’uomo, invece di collaborare, ha preso a pugni e gomitate gli agenti prima di essere fermato.

Lo hanno visto bere alcolici ieri sera, 27 marzo, nell’area vicina la stazione di Monza. Ma quando sono andati a fermarlo per un controllo, il 23enne ha reagito in malo modo, arrivando a colpire gli agenti per poi essere successivamente denunciato. Intorno alle 21,30, gli agenti della polizia locale hanno visto l’uomo bere nei dintorni della stazione. Essendo un comportamento non consentito dal regolamento di polizia urbana, gli agenti insieme a due militari di presidio sul territorio sono andati dal 23enne per identificarlo e contestare l’illecito. Una volta bloccato, l’uomo – residente a Monza e di origine egiziana - è stato portato prima al comando di via Marsala e poi in questura dove è stato identificato tramite fotosegnalamento. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - Gli chiedono i documenti, prende a pugni e gomitate gli agenti: denunciato 23enne a Monza

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