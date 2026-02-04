Durante gli anni di piombo a Torino, ci sono state tensioni e momenti difficili. Stefano Maciocchi, che ha vissuto in prima persona quegli anni, non esclude che dietro alcuni eventi ci fosse una strategia nascosta. Ricorda quei tempi con lucidità e sa che non tutto si può liquidare con semplici spiegazioni.

di Stefano Maciocchi Sono vecchio abbastanza per aver vissuto gli “anni di piombo” e della “strategia della tensione”. Anni di depistaggi, di manipolazione della realtà e di strumentalizzazioni. Proprio perché ho visto cosa siano stati quegli anni non mi sento di escludere l’ipotesi che dietro gli “incappucciati” che hanno devastato Torino e picchiato selvaggiamente un poliziotto ci sia la regia di una destra neofascista che mira a screditare la realtà dei centri sociali e, soprattutto, ad indirizzare la pubblica opinione verso leggi liberticide. E’ una strategia antica, adoperata in passato da Mussolini, con le leggi “fascistissime”, promulgate dopo la scia di presunti attentati verso la sua persona, e da Hitler, attribuendo ai comunisti l’incendio del Reichstag. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - C’ero durante gli anni di piombo e su Torino non mi sento di escludere una strategia

