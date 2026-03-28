Da almeno il 2018, un'abitazione in via degli Angeli 161 è stata occupata da un anarchica residente nel Comune di Roma. L'immobile, che il Comune aveva in programma di vendere già nel 1996, sembra essere rimasto sotto il controllo di questa persona, anche se attualmente non risultano aggiornamenti sulla sua situazione legale.

Al 161 di via degli Angeli c'era un'anarchica, almeno fino al 2018, e non una qualunque. Occupante abusiva di un immobile che il Comune di Roma avrebbe dovuto vendere già nel 1996 e di cui ora sembra sapere poco o nulla. Oggi, sul citofono si legge il nome « Mercogliano », l' anarchico morto una settimana fa nel crollo di un casale abbandonato al parco degli Acquedotti, dove, secondo chi indaga, si era messo a costruire un ordigno insieme a Sara Ardizzone, anche lei deceduta nell'esplosione del casolare. Ma prima di Alessandro Mercogliano un'altra militante ha trovato casa in quello stesso locale in cui, una volta, c'erano i Servizi sociali municipali. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gli anarchici "a casa" del Comune di Roma almeno dal 2018

Articoli correlati

Leggi anche: Prezzi case, per Milano la crescita più bassa dal 2018. Impennata di Roma

Grattacielo, le carte del 2018. L’ultimatum del Comune: "Lavori subito o sgombero"Tra un allarme dei vigili del fuoco per la mancanza delle condizioni di sicurezza nel grattacielo e un’inchiesta della Procura, tra un rogo partito...

Una selezione di notizie su Gli anarchici a casa del Comune di Roma...

Temi più discussi: Roma, chi erano Ardizzone e Mercogliano morti nel crollo del casolare; Anarchici morti nell'esplosione, affidato l'incarico per autopsie. Caccia ai complici; Dai cellulari alla casa occupata: cosa si sa di Ardizzone e Mercogliano, i due anarchici morti al parco degli Acquedotti; Casale esploso a Roma, chi erano i due anarchici morti. Lei si professava 'nemica dello Stato'.

Anarchici morti nel crollo di Roma, si indaga sulla rete dei contatti. L’esplosivo e gli obiettivi dell’attentatoLa rete anarchica legata a Cospito è estesa a diverse città italiane. Perquisizioni e sequestri della Digos. Al Viminale summit dell’Antiterrorismo ... msn.com

Anarchici morti a Roma mentre preparavano una bomba: sequestrati i cellulari, li avevano lasciati a casaSaranno analizzati i cellulari di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due anarchici morti a Roma mentre preparavano una bomba ... fanpage.it

Legacoop Lazio e il Comune di Roma hanno discusso della mobilità del domani - facebook.com facebook

Cittadinanzattiva Lazio a seguito di diverse segnalazioni nel Comune di Roma, lancia un sondaggio anonimo sull'illuminazione pubblica nel Comune di Roma. x.com