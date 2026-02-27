Grattacielo le carte del 2018 L’ultimatum del Comune | Lavori subito o sgombero

Il Comune ha consegnato un nuovo sollecito riguardo ai lavori di messa in sicurezza di un grattacielo, risalente al 2018, richiedendo un intervento immediato o la definitiva decisione di sgombero. I vigili del fuoco hanno segnalato criticità riguardo alle condizioni di sicurezza dell’edificio, che richiedono un intervento urgente per garantire la sicurezza di chi lo frequenta o abita.

Tra un allarme dei vigili del fuoco per la mancanza delle condizioni di sicurezza nel grattacielo e un’inchiesta della Procura, tra un rogo partito dal vano contatori della torre B e una polemica politica sulla pelle delle persone, sono nuovamente le carte a prendere la parola, in una ricostruzione storica degli edifici ai piedi della stazione svuotati il 12 febbraio scorso. E sfogliando vecchi atti e ripercorrendo le date, ecco l’esistenza di un primo duro avvertimento: un ultimatum con ’allegato’, già a quel tempo, il rischio serio di " sgombero parziale o totale " degli edifici. La carta è datata 10 luglio 2018 e porta la firma dell’ingegner Luca Capozzi, dirigente del settore opere pubbliche e mobilità e responsabile della protezione civile del Comune. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

