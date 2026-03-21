Prezzi case per Milano la crescita più bassa dal 2018 Impennata di Roma

Da ilsole24ore.com 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025 i prezzi delle abitazioni sono cresciuti del 4,0%, con Milano che registra la crescita più bassa dal 2018 e Roma che invece ha registrato un'impennata. Il dato complessivo deriva dall'andamento di due mercati distinti: da un lato le case esistenti, dall’altro le nuove costruzioni. I numeri sono stati rilevati da fonti ufficiali di settore.

Il 2025 si è chiuso con i prezzi delle abitazioni in aumento del 4,0%. Ma il risultato è il frutto di due dinamiche diverse: mentre le case esistenti fanno registrare un incremento del 4,7%, quelle nuove avanzano di appena lo 0,6%. A pesare in particolare è stato l’ultimo trimestre dell’anno con un valore tendenziale (differenza con lo stesso periodo del 2024) finito su valori negativi (-1,2%): è la prima volta che accade negli ultimi otto anni. La fotografia è fornita dall’ Istat che, come di consueto con l’Ipab (indice dei prezzi delle abitazioni), offre un approfondimento sui grandi Comuni: a Roma si registra il balzo più consistente (+5,1%), mentre Milano è in decelerazione con il 3,3%, valore più basso dal 2018. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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