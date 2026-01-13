Sicurezza a Fondi il punto del sindaco | Non si costruisce con slogan ma con progetti
Il sindaco di Fondi sottolinea l’importanza di affrontare il tema della sicurezza attraverso progetti concreti e condivisi. In un momento in cui le parole possono sembrare vuote, l’amministrazione punta su iniziative realizzabili, basate su dialogo e confronto con la comunità. Solo così si può costruire un ambiente più sicuro, evitando slogan che generano paura e insicurezza, e favorendo soluzioni efficaci e durature.
“La sicurezza è un tema che sta a cuore a tutti e si costruisce con progetti attuabili e condivisibili, frutto di dialogo e confronto, non con slogan da campagna elettorale volti solo a ingenerare sentimenti di paura e frustrazione”. E' quanto afferma il sindaco della città di Fondi Beniamino. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
