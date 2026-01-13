Sicurezza a Fondi il punto del sindaco | Non si costruisce con slogan ma con progetti

Il sindaco di Fondi sottolinea l’importanza di affrontare il tema della sicurezza attraverso progetti concreti e condivisi. In un momento in cui le parole possono sembrare vuote, l’amministrazione punta su iniziative realizzabili, basate su dialogo e confronto con la comunità. Solo così si può costruire un ambiente più sicuro, evitando slogan che generano paura e insicurezza, e favorendo soluzioni efficaci e durature.

Sicurezza a Fondi, Maschietto: “No a slogan e firme: servono progetti concreti” - La dura risposta del sindaco di Fondi alle critiche: "Gli slogan da campagna elettorale sono volti solo a ingenerare sentimenti di paura e frustrazione" ... ilfaroonline.it

L'amministrazione comunale di Costigliole annuncia che si tratta di «fondi Pnrr che saranno impiegati per un intervento nell’istituto comprensivo del capoluogo per la messa in sicurezza dei solai» - facebook.com facebook

Pulizia, accessibilità e sicurezza delle spiagge libere: la regione stanzia i fondi, per i Comuni domande fino al 31 gennaio x.com

