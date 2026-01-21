Emergenza sicurezza il Comune | Lavorare su doppio binario | percorsi educativi e più controllo

Il Comune di Pisa interviene sull’emergenza sicurezza, adottando un approccio combinato che prevede percorsi educativi e un aumento dei controlli. In risposta alle segnalazioni di genitori e studenti del Liceo Dini, l’amministrazione ha avviato prime azioni per migliorare la sicurezza nelle aree scolastiche e rafforzare la presenza sul territorio, cercando di garantire un ambiente più sicuro per giovani e cittadini.

Prime azioni messe in campo dall’amministrazione comunale di Pisa per organizzare una risposta al problema della mancanza di sicurezza in città, denunciato da genitori e studenti delle scuole superiori con la petizione lanciata in questi giorni dal Comitato di genitori e studenti del Liceo Dini.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Steward in centro, controlli già partiti e bando prorogato: doppio binario per la sicurezzaDa lunedì 22 dicembre, gli steward sono operativi nel centro città, con controlli già avviati lungo le principali vie dello shopping e della movida.

Novità area riservata NoiPA: più controllo su registro accessi e sicurezzaIl sistema NoiPA ha aggiornato l’Area riservata, introducendo nuove funzionalità per migliorare la trasparenza e la sicurezza.

Argomenti discussi: Emergenza Meteo del 19 gennaio 2026 - Misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità della popolazione; Emergenza giovanile, il Comune di Pisa mette in campo le prime azioni per rispondere alla mancanza di sicurezza segnalata dalla petizione dei genitori; Ponti e impalcati, stamattina in Prefettura il tavolo richiesto dal Comune di Genova; Avvio Cantieri Frane.

