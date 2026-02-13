Il rettore della Mediterranea Giuseppe Zimbalatti eletto presidente del Coruc

Giuseppe Zimbalatti, rettore dell’università Mediterranea di Reggio Calabria, ha preso in mano la guida del Coruc dopo essere stato eletto presidente. La sua nomina arriva in un momento in cui l’ateneo sta investendo molto sulla collaborazione tra le università calabresi. Zimbalatti ha ottenuto il consenso di diversi rettori della regione durante l’ultima riunione, promettendo di rafforzare i progetti condivisi.

L'incarico è stato attribuito all'unanimità dai rettori degli atenei calabresi, i rappresentanti degli studenti e la Regione Calabria, rappresentata dall'assessora Micheli È Giuseppe Zimbalatti, rettore dell'università Mediterranea di Reggio Calabria, il presidente del Comitato Regionale Universitario di Coordinamento della Calabria (Coruc). "Il mio impegno - ha proseguito - sarà volto a potenziare il sistema universitario regionale attraverso una collaborazione sempre più stretta con tutte le istituzioni territoriali e la Regione Calabria. Il Coruc è l'organo strategico deputato alla programmazione del sistema accademico regionale, sovraintendendo alle iniziative su offerta formativa, orientamento, diritto allo studio, accesso all'istruzione ecc.

Il consiglio degli studenti dell’Università Mediterranea ha eletto Andrea Fuda come nuovo presidente.

Il rettore della d’Annunzio, Liborio Stuppia, è stato eletto nella giunta della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI).

