Il Comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati ha eletto Giuseppe Tango come nuovo presidente, durante una riunione tenutasi oggi. Con l'elezione, Tango succede a Cesare Parodi, che si è dimesso formalmente dallo scorso 28 marzo. La nomina è avvenuta per acclamazione, senza altre candidature ufficiali.

Va a sostituire Cesare Parodi dopo le sue dimissioni per motivi personali. È stato il Procuratore di Alessandria a indicarlo a nome del gruppo di Magistratura indipendente Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell'Associazione nazionale magistrati (Anm). Tango è stato eletto per acclamazione dal Comitato direttivo centrale dell'associazione dove oggi, 28 marzo, Cesare Parodi ha formalizzato le sue dimissioni. Tango, 43 anni, è giudice del lavoro a Palermo ed esponente del gruppo di Magistratura indipendente, la corrente più "antica" dell'Anm. Il magistrato, in passato già presidente della giunta dell'Anm di Palermo, andrà a sostituire Parodi, della sua stessa corrente. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell'Anm: "Al lavoro per migliorare la giustizia e i suoi problemi"

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