Giuseppe Tango è stato eletto nuovo presidente dell’Associazione nazionale magistrati. La nomina è avvenuta durante l’assemblea dell’associazione, che ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del settore giudiziario. Tango ha ricevuto il voto della maggioranza dei presenti ed entrerà in carica nei prossimi giorni. La sua elezione si inserisce nel processo di rinnovo delle cariche associative in corso.

Giudice del lavoro a Palermo, 43 anni, Tango è un esponente di Magistratura indipendente. Alle ultime elezioni dell’Anm, nel gennaio del 2025, è stato il più votato e ha fatto parte della giunta esecutiva presieduta da Parodi di cui oggi diventa il vertice. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. Non fermiamoci al referendum. Con la vittoria del No deve aprirsi una nuova fase di responsabilità Gli italiani hanno detto No ad un regime autocratico. Ora la politica si rimetta sui binari giusti Il referendum migliora la Giustizia? Ma se lo Stato colpisce anche gli ‘avvocati dei poveri’ Quarant’anni dalla morte di Michele Sindona: come era arrivato il veleno nel suo caffè? “Appalti pilotati”, la Procura di Roma indaga sulla gara da 400 milioni sulla gestione informatica della rete ferroviaria. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giuseppe Tango è il nuovo presidente dell’Associazione nazionale magistrati

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