Cesare ?Parodi si è dimesso da presidente dell' Associazione Nazionale Magistrati Motivi personali

Cesare Parodi, si è dimesso dalla carica di presidente dell'Associazione nazionale magistrati. A quanti si apprende per 'motivi personali'. Parodi ha comunicato pochi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Cesare Parodi si dimette dalla presidenza dell’Associazione nazionale magistratiCesare Parodi si è dimesso dalla carica di presidente dell’Associazione nazionale magistrati.

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