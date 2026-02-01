La serie Creator’s Voice torna con un nuovo video che mostra il dietro le quinte della realizzazione di Yakuza Kiwami 3 e Dark Ties. Nintendo ha condiviso questa volta interviste e immagini che danno un’idea più chiara di come vengono sviluppati i giochi per Nintendo Switch 2, con i team di sviluppo e publishing al lavoro per offrire nuove esperienze ai giocatori.

La serie di video-interviste “ Creator’s Voice ” ritorna in queste ore con un nuovo episodio, offrendo ancora una volta ai fan uno sguardo dietro le quinte su come i partner di sviluppo e publishing Nintendo stanno creando giochi per Nintendo Switch 2, incentrato nello specifico su Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. Con la partecipazione di sviluppatori da tutto il mondo che discutono il loro processo creativo e il loro approccio unico allo sviluppo, l’ultimo episodio della serie è dedicato al prossimo titolo SEGA Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, in arrivo il 12 febbraio. Masayoshi Yokoyama, Director e Executive Producer di Ryu Ga Gotoku Studio, porta gli spettatori nelle vivaci strade di Okinawa e Tokyo mentre racconta lo sviluppo di quello che viene descritto come un “remake estremo” di Yakuza 3. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties riceve il nuovo video dietro le quinte della serie Creator’s Voice

Approfondimenti su Yakuza Kiwami 3

SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno rilasciato un nuovo trailer di sei minuti per Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, che presenta contenuti inediti e approfondimenti sulle novità di gameplay e narrazione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Yakuza Kiwami 3

Argomenti discussi: La demo di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties è disponibile e ha un trailer di lancio; Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties protagonista della serie Creator's Voice; Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties: RGG Studio dice che sistemerà i problemi grafici della demo; Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties | Anteprima.

Yakuza Kiwami 3 si svela dietro le quinte: Creator’s Voice racconta il remake estremo firmato SEGANintendo riaccende i riflettori sul dietro le quinte dello sviluppo videoludico con il ritorno di Creator’s Voice. vgmag.it

Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties al lancio non avrà i problemi della demo, assicura RGG StudioRyu Ga Gotoku Studio è intervenuto sui social per rassicurare i fan: la versione completa di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties non presenterà i bug e i problemi grafici segnalati da alcuni utenti nella demo ... msn.com

IL RITORNO DELLA LEGGENDA: YAKUZA KIWAMI 3 Preparati a tornare a Kamurocho e Okinawa! La saga di Kazuma Kiryu continua con il capitolo che ha emozionato migliaia di fan, ora completamente rinnovato: Yakuza Kiwami 3: Dark Ties sta per arri - facebook.com facebook

Nel nuovo episodio di #CreatorsVoice, Masayoshi Yokoyama di @RGGStudio ci parla del remake di Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties per #NintendoSwitch2. x.com