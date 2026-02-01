Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties riceve il nuovo video dietro le quinte della serie Creator’s Voice
La serie Creator’s Voice torna con un nuovo video che mostra il dietro le quinte della realizzazione di Yakuza Kiwami 3 e Dark Ties. Nintendo ha condiviso questa volta interviste e immagini che danno un’idea più chiara di come vengono sviluppati i giochi per Nintendo Switch 2, con i team di sviluppo e publishing al lavoro per offrire nuove esperienze ai giocatori.
La serie di video-interviste “ Creator’s Voice ” ritorna in queste ore con un nuovo episodio, offrendo ancora una volta ai fan uno sguardo dietro le quinte su come i partner di sviluppo e publishing Nintendo stanno creando giochi per Nintendo Switch 2, incentrato nello specifico su Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties. Con la partecipazione di sviluppatori da tutto il mondo che discutono il loro processo creativo e il loro approccio unico allo sviluppo, l’ultimo episodio della serie è dedicato al prossimo titolo SEGA Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties, in arrivo il 12 febbraio. Masayoshi Yokoyama, Director e Executive Producer di Ryu Ga Gotoku Studio, porta gli spettatori nelle vivaci strade di Okinawa e Tokyo mentre racconta lo sviluppo di quello che viene descritto come un “remake estremo” di Yakuza 3. 🔗 Leggi su Game-experience.it
